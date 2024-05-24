"الآسيوي" يوقف بطولة تحت 23 عامًا.. ويعتمد مجموعة من الإصلاحات المحورية

أعلنت لجنةُ المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، إيقافَ تنظيم بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في الأعوام التي لا تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، بدءًا من عام 2030، وأن يتم تنظيم البطولة كل 4 أعوام، بدءًا من عام 2028.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة، والذي عُقد يوم الجمعة في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور "تران كووك توان".
أكّدت لجنةُ المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عزمَها على مواصلة تطوير كرة القدم الآسيوية، بعدما صادقت على مجموعة من القرارات الرئيسية ضمن الإصلاحات الاستراتيجية التي يبدأ تنفيذها هذا العام.
وأخذت اللجنة بعين الاعتبار التحسينات المطلوبة من أجل الارتقاء بمعايير التنظيم لكأس آسيا تحت 23 عامًا، خاصة في النسخ التي لا تكون فيها تصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، وقد وافقت اللجنة على إيقاف إقامة النسخ التي لا تكون مؤهّلة لدورة الألعاب الأولمبية اعتبارًا من عام 2030، وأن يتم تنظيم البطولة كل أربع سنوات اعتبارًا من عام 2028.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم كأس العالم للناشئين والناشئات تحت 17 عامًا سنويًّا بدلًا من كل سنتين؛ فقد وافقت اللجنة أيضًا على اعتماد تغييرات لكأس آسيا تحت 17 عامًا.
وفي ضوء توسيع كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا لتضم 48 فريقًا؛ حيث تم تخصيص ثمانية مقاعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانب منتخب قطر المضيف في النسخ من عام 2025 ولغاية 2029؛ وافقت اللجنة على قرار تنظيم التصفيات والنهائيات في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا بشكل سنوي.
وتمّ اتخاذ القرار لدعم مبادئ الجدارة الرياضية، وضمان التطوير التدريجي لفرق الفئات العمرية بقارة آسيا، من خلال المشاركة المتواصلة في البطولات القارية الأكثر تنافسية، مع تبسيط متطلبات الاستضافة للمضيفين المستقبليين بما يتماشى مع نهج الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تعزيز الكفاءة والاستدامة.
للمضيّ قدمًا، وافقت اللجنة على مبادئ نظام المنافسة لكأس آسيا تحت 17 عامًا اعتبارًا من نسخة 2026، وكلفت الإدارة بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة وتنفيذها وفقًا لعدد المنتخبات المشاركة، إلى جانب انتظار إعلان التفاصيل الكاملة لكأس العالم تحت 17 عامًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وفي ضوء إطلاق الهيكل الجديد لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمكون من ثلاثة مستويات في وقت لاحق من هذا العام؛ وافقت اللجنة على تعليمات هذه البطولات لنسخة 2024 - 2025 الخاصة بدوري أبطال آسيا للنخبة "ACL Elite"، ودوري أبطال آسيا "2 ACL Two"، ودوري التحدي الآسيوي "ACGL".
تتضمّن التغييرات الرئيسية مجالات مثل القواعد الفنية، ونظام المنافسة، ونوافذ تسجيل اللاعبين، وسياسات اللاعبين الذين نشؤوا داخل البلاد، كما تمّت المصادقة على مبدأ برنامج المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2 لدور المجموعات.
كما وافقت اللجنة على تطبيق نظام إلكتروني من أجل إعداد برنامج المباريات بما يتوافق مع المبادئ الأساسية التي تتمحور على نظام البطولة وروزنامة المباريات والعدالة الرياضية، في حين سيتم تحديد وتطبيق الشروط الإضافية من قبل الإدارة في الاتحاد وفقًا لتقديرها فيما يتعلق بالجوانب الرياضية والتنظيمية والتسويق والبث.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الانتقال من هيكل بطولات الأندية الذي يتضمن بطولتين، إلى الهيكل الجديد الذي يتضمن ثلاث بطولات، وكمبدأ عام؛ تم الاتفاق على أن متطلبات وأحكام نهائي دوري أبطال آسيا ستنطبق على الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أنه سيتمّ تطبيق متطلبات وأحكام دوري أبطال آسيا الحالي "باستثناء النهائي" على دوري أبطال آسيا للنخبة "باستثناء النهائيات"، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2 "جميع المراحل". وفي المقابل: فإن متطلبات وأحكام كأس الاتحاد الآسيوي "دور المجموعات والأدوار الإقصائية" سيتمّ تطبيقها على دوري التحدي الآسيوي.
وفي ضوء هذا التغيير تم اعتماد إدماج سجلات وإحصائيات بطولات الأندية السابقة ضمن النظام الجديد، بحيث تنتقل سجلات وإحصائيات دوري أبطال آسيا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أن سجلات وإحصائيات كأس الاتحاد الآسيوي تنتقل إلى دوري أبطال آسيا 2، وسيتم نقل سجلات وإحصائيات كأس رئيس الاتحاد الآسيوي "التي توقفت بعد عام 2015" إلى دوري التحدي الآسيوي.
كذلك صادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية في الموسم 2025-2026 المدرجة أدناه، وتمّ تكليف إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تعديلات على هذه الروزنامة عند الضرورة.