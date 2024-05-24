"الآسيوي" يوقف بطولة تحت 23 عامًا.. ويعتمد مجموعة من الإصلاحات المحورية

بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الانتقال من هيكل بطولات الأندية الذي يتضمن بطولتين، إلى الهيكل الجديد الذي يتضمن ثلاث بطولات، وكمبدأ عام؛ تم الاتفاق على أن متطلبات وأحكام نهائي دوري أبطال آسيا ستنطبق على الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أنه سيتمّ تطبيق متطلبات وأحكام دوري أبطال آسيا الحالي "باستثناء النهائي" على دوري أبطال آسيا للنخبة "باستثناء النهائيات"، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2 "جميع المراحل". وفي المقابل: فإن متطلبات وأحكام كأس الاتحاد الآسيوي "دور المجموعات والأدوار الإقصائية" سيتمّ تطبيقها على دوري التحدي الآسيوي.