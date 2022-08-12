انتظام اللاعب "بيرات" في معسكر الاتفاق بتركيا

وقبل بداية تدريب المرحلة الثانية من معسكر تركيا ألقى رئيس النادي، المهندس خالد الدبل، كلمة تحفيزية، أشاد من خلالها بعطاء وانضباطية لاعبي فارس الدهناء في المرحلة الأولى من معسكر فنربخشة، الذي استمر 17 يومًا، مشددًا على أهمية مواصلة الروح العالية في الأسبوع المتبقي من المعسكر للاستعداد بشكل قوي لانطلاقة الموسم.