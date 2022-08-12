انتظام اللاعب "بيرات" في معسكر الاتفاق بتركيا

بحضور رئيس نادي الاتفاق، المهندس خالد الدبل، انتظم المحترف التركي لاعب وسط فارس الدهناء بيرات أوزديمير في أول تدريبات الفريق التي انطلقت في المرحلة الثانية من معسكر تركيا تحضيرًا للموسم الجديد 2022/ 23.
وقبل بداية تدريب المرحلة الثانية من معسكر تركيا ألقى رئيس النادي، المهندس خالد الدبل، كلمة تحفيزية، أشاد من خلالها بعطاء وانضباطية لاعبي فارس الدهناء في المرحلة الأولى من معسكر فنربخشة، الذي استمر 17 يومًا، مشددًا على أهمية مواصلة الروح العالية في الأسبوع المتبقي من المعسكر للاستعداد بشكل قوي لانطلاقة الموسم.
وقال رئيس النادي: "أرحب باللاعبَين الجدد في الفريق فيكتور وبيرات والعبيد، وكذلك أعضاء الأجهزة الجدد.. ولدينا الثقة الكبيرة بأن يكونوا إضافة متميزة لتقديم موسم رائع بإذن الله".
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب دارجا قد بدأ بالممر الترحيبي للاعب الجديد بيرات، ثم تدريب لياقي بالكرة على محطات عدة. بعد ذلك طبَّق اللاعبون الجانب التكتيكي من خلال الاستحواذ والإنهاء، واختُتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
فيما خضع بيرات إلى اختبار اللياقة البدنية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.