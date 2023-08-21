أندية سعودية تستهدف التعاقد مع البرازيلي "نيلسون أوليفيرا"

وانضم المهاجم نيلسون أوليفيرا، البالغ من العمر 32 عامًا، لنادي باوك في 2021 قادمًا من أيك أثينا، وسبق له اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: نورويتش سيتي، نوتينغهام فورست، بنفيكا، ديبورتيفو لاكورونيا.