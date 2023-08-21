أندية سعودية تستهدف التعاقد مع البرازيلي "نيلسون أوليفيرا"

كشف الصحفي "بيدرو سيبولفيدا" عن اهتمام أندية السعودية بالتعاقد مع البرازيلي نيلسون أوليفيرا، لاعب باوك اليوناني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "X" بأن اللاعب يحظى باهتمام أندية سعودية وتركية بعد أن أصبح لاعبًا حُرًّا بعد رفضه التجديد مع باوك بعد انتهاء عقده.
وأشار الصحفي إلى أن اللاعب البرتغالي سيتخذ قراره في العروض المقدمة له خلال الأيام المقبلة.
وانضم المهاجم نيلسون أوليفيرا، البالغ من العمر 32 عامًا، لنادي باوك في 2021 قادمًا من أيك أثينا، وسبق له اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: نورويتش سيتي، نوتينغهام فورست، بنفيكا، ديبورتيفو لاكورونيا.
ولعب أيضًا المهاجم البرتغالي في صفوف منتخب البرتغال في الفترة من 2012 إلى 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 1.20 مليون يورو.