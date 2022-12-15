ضمن منافسات كرة الطائرة.. الأهلي يستضيف النصر والهلال يلعب مع الوحدة

تقام غدًا ثلاث مباريات ضمن الجولة التاسعة لمنافسات دوري كرة الطائرة؛ حيث يحلّ الهلال صاحب المركز الأول بـ24 نقطة، ضيفًا على الوحدة صاحب المركز الخامس بـ11 نقطة، على صالة نادي الوحدة عند الساعة الـ4 عصرًا، وفي اللقاء الثاني يستضيف الأهلي صاحب المركز الثاني بـ21 نقطة، النصر صاحب المركز السادس بـ10 نقاط، على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة الـ4 عصرًا، ويلتقي اليرموك صاحب المركز الحادي عشر بـ5 نقاط، مع ضمك صاحب المركز الثاني عشر بـ5 نقاط، على صالة وزارة الرياضة بجازان عند الساعة الـ4 عصرًا.