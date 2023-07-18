وزارة الرياضة تكمل استعدادها لاستضافة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

وتستعد محافظة الطائف للترحيب بعشاق كرة القدم، لتتاح الفرصة أمام المشجعين من أنحاء العالم كافة للتعرف على استعدادات مرافق البطولة، المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لكرة القدم، حيث أكملت وزارة الرياضة في الطائف استعدادها وتجهيزاتها الاستثنائية بملعب مدينة الملك فهد الرياضية، التي خضعت لأعمال تجديد وتطوير واسعة، ليصبح ضمن الملاعب ذات الجاهزية العالية لاستضافة مباريات البطولة، وقد تضمنت أعمال تطوير الإستاد تغيير واجهاته الخارجية، واستبدال نحول 17 ألف مقعد بألوان زاهية متعددة، علاوة على تزويده بأنظمة إضاءة رقمية تفاعلية مبتكرة، وواجهات حديثة ورفع نسب التشجير التي أضفت إلى المدينة بريقًا جديدًا، حيث يضم الملعب العديد من المرافق الخدمية مثل غرف اللاعبين والمدربين، والعيادة الطبية، وقاعات المؤتمرات الصحفية المجهزة واللقاءات الإعلامية، والمرافق الصحية، وغرف الأشبال "الأطفال الصغار"، وغرف الحكام؛ وغرف مراقبين المباريات، ومسارات مخصصة لذوي الإعاقة حيث وصل عدد المشاريع في المدينة الرياضية بالطائف إلى 38 مشروعًا وشملت المشاريع إضافة مشروع البوابات الإلكترونية التي تمكن الجماهير من حجز التذكرة إلكترونيًا والدخول إلى الملعب دون التدخل البشري عبر 6 بوابات مخصصة، ومشاهدة المباراة من المدرجات، في حين يتم تسجيل حضور الإعلاميين والصحفيين والعاملين في المباراة عن طريق أجهزة خاصة تتأكد من وجود تصريح، كما توفر مدينة الملك فهد الرياضية الأماكن المخصصة لمعلقي المباريات بتقنية عزل الصوت وثلاث شاشات، إحداهما للتصوير العادي والأخرى متميزة جدا لتوفر زوايا مختلفة للتصوير من داخل الملعب، ونظام صوتيات تفاعلية مرتبط مع الإضاءة.