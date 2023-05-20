الشباب يفتح ملف النصر.. في "قمة الرياض" المنتظرة

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تحضيراته ، مساء اليوم السبت، في ملعب النادي الرديف بقيادة المدير الفني مورينو الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم الفريق لمجموعتين، الأولى أخضعها لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية تمارين فنية وتكتيكية من خلال مناورة أقامها في ثلثي الملعب.