رياضة

الشباب يفتح ملف النصر.. في "قمة الرياض" المنتظرة

الشباب يفتح ملف النصر.. في "قمة الرياض" المنتظرة
سبق
سبق

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تحضيراته ، مساء اليوم السبت، في ملعب النادي الرديف بقيادة المدير الفني مورينو الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم الفريق لمجموعتين، الأولى أخضعها لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية تمارين فنية وتكتيكية من خلال مناورة أقامها في ثلثي الملعب.

ويواجه أبيض العاصمة نظيره النصر في قمة "ديربي الرياض" الثلاثاء المقبل، في الجولة 28 من دوري روشن.

يُذكر أن الشباب يحل في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

الدوري السعودي للمحترفين
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