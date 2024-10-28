حارس الهلال "بونو" يقترب من العودة .. تحضيرًا لموقعة النصر

كشف نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، أن حارس الفريق الكروي الأول المحترف المغربي ياسين بونو، أجرى مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب، وأداء لتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.