حارس الهلال "بونو" يقترب من العودة .. تحضيرًا لموقعة النصر

كشف نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، أن حارس الفريق الكروي الأول المحترف المغربي ياسين بونو، أجرى مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب، وأداء لتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.
وبذلك ، يقترب "بونو " من العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، عقب تماثله للشفاء من إصابته بشد في العضلة الخلفية، والتي قد لا تعيق مشاركته في ديربي الرياض أمام الغريم التقليدي النصر، الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الحارس المغربي، قد تعرض إلى إصابة، خلال شهر أكتوبر الجاري في مباراة منتخب المغرب مع إفريقيا الوسطى لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.