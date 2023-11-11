الهلال يتصدر ممتاز الطائرة.. والأهلي يخسر أمام الاتحاد
تصدر الهلال ترتيب الدوري الممتاز مع نهاية الجولة السابعة، رافعاً رصيده إلى 20 نقطة، بعد فوزه السابع على التوالي، وذلك على حساب الابتسام بثلاثة أشواط دون مقابل 27/25، 25/23، 25/19.
وتلقى الأهلي أول هزيمة له في الدوري بعد خسارته من الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة مثيرة وممتعة كان نجمها الحضور الجماهيري الكبير من أنصار الفريقين على صالة وزارة الرياضة بجدة، جاءت نتائج الاشواط 25/19،25/23، 23/25، 29/31، 15/13.
وجاءت نتائج بقية المباريات: فوز النصر على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/16، 21/25، 25/22، 25/10.
وتغلب الخليج على ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/16، 23/25، 25/19، 25/22.
وفاز الفيصلي على الصفا بعد مباراة مثيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25/20، 25/23، 19/25، 23/25، 15/12.
ونجح أبها في كسب لقائه مع الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25/23، 18/25، 22/25، 25/22، 15/11.
يذكر أن الدوري الممتاز سيتوقف ما يقارب 50 يوماً مع ختام هذه الجولة، وذلك لإقامة دورة الألعاب السعودية التي ستنطلق 23 نوفمبر من الشهر الحالي على أن يستأنف الدوري يوم 29 ديسمبر من الشهر القادم.