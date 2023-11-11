الهلال يتصدر ممتاز الطائرة.. والأهلي يخسر أمام الاتحاد

وتلقى الأهلي أول هزيمة له في الدوري بعد خسارته من الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة مثيرة وممتعة كان نجمها الحضور الجماهيري الكبير من أنصار الفريقين على صالة وزارة الرياضة بجدة، جاءت نتائج الاشواط 25/19،25/23، 23/25، 29/31، 15/13.