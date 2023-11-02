بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي.. بطولات حققها سالم الدوسري مع الهلال

وتُوِّج سالم الدوسري، يوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة الدوحة.