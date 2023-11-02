بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي.. بطولات حققها سالم الدوسري مع الهلال

حقق سالم الدوسري، أفضل لاعب آسيوي، 16 بطولة محلية وآسيوية مع الهلال.
ونجح الدوسري في الحصول على الدوري السعودي 5 مرات، وكأس الملك 4 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي مرتين.
وتُوِّج سالم الدوسري، يوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الآسيوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة الدوحة.
يأتي ذلك فيما يستعد الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن للمحترفين.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.