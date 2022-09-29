في ثاني مواجهاته بكأس آسيا.. أخضر الصالات يواجه فيتنام

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا (الجمعة)، بنظيره منتخب فيتنام، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من منافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة حاليًا في دولة الكويت الشقيقة.
وأنهى لاعبو (أخضر الصالات) تحضيراتهم لمباراة منتخب فيتنام، بإجراء حصة تدريبية على صالة الشيخ جابر الأحمد باللجنة الأولمبية الكويتية، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على مناقشة بعض الأخطاء الذي وقع فيها اللاعبون في مباراة اليابان السابقة، ثم انتهاج الخطة التي سوف ينتهجها في مباراة فيتنام من خلال التركيز على نقاط القوة والضعف لديهم، لتختتم التدريبات بإقامة مناورة على الصالة شهدت مشاركة الجميع بما فيهم اللاعب فهد الرديني بعد تعافيه من الإصابة.
يذكر بأن أخضر الصالات ومنتخب فيتنام يتقاسمان صدارة المجموعة الرابعة بعد أن حقق الأخضر الفوز في الجولة الأولى على المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف، فيما فاز منتخب فيتنام على نظيره كوريا الجنوبية بخمسة أهداف مقابل هدف.