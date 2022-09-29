في ثاني مواجهاته بكأس آسيا.. أخضر الصالات يواجه فيتنام

وأنهى لاعبو (أخضر الصالات) تحضيراتهم لمباراة منتخب فيتنام، بإجراء حصة تدريبية على صالة الشيخ جابر الأحمد باللجنة الأولمبية الكويتية، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على مناقشة بعض الأخطاء الذي وقع فيها اللاعبون في مباراة اليابان السابقة، ثم انتهاج الخطة التي سوف ينتهجها في مباراة فيتنام من خلال التركيز على نقاط القوة والضعف لديهم، لتختتم التدريبات بإقامة مناورة على الصالة شهدت مشاركة الجميع بما فيهم اللاعب فهد الرديني بعد تعافيه من الإصابة.