"المحترفين" تنظم ورشة عمل فنية لدوري"روشن".. 3 ديسمبر المقبل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، السبت، عقد ورشة عمل فنية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الثالث من ديسمبر المقبل، بمدينة الرياض؛ لمناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بدوري "روشن" السعودي.
ومن المقرر أن تشهد الورشة وضع التصور المبدئي لـ"روزنامة" المواسم المقبلة، والمنافسات الخارجية المحددة في "روزنامة" المسابقات الدولية والقارية، إضافة للاستماع لمقترحات تطوير الدوري فنيًا.
ودعت الرابطة مدربي ومديري أندية دوري "روشن" السعودي، والمدير الفني للمنتخب السعودي، إلى جانب المدير الفني للاتحاد، إلى حضور الورشة.