"المحترفين" تنظم ورشة عمل فنية لدوري"روشن".. 3 ديسمبر المقبل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، السبت، عقد ورشة عمل فنية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الثالث من ديسمبر المقبل، بمدينة الرياض؛ لمناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بدوري "روشن" السعودي.