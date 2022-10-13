بمحاضرة فنية عبر الفيديو.. الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة الخليج

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره الخليج، السبت المقبل، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، أقام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مورينو، مساء اليوم الخميس، الحصة التدريبية الرئيسة استعداداً لمواجهة فريق الخليج.
واستهل "مورينو" حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، تلاها بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، ثم أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء.
واختتم الأبيض تدريباته بمناورة على كامل الملعب شهدت تطبيق النهج التكتيكي الذي أعده المدرب للمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.