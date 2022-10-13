بمحاضرة فنية عبر الفيديو.. الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة الخليج

واستهل "مورينو" حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، تلاها بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، ثم أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء.