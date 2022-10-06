التعاون يضيف الوحدة لقائمة ضحاياه ويخطف الوصافة

واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم، مسلسل انتصاراته وعروضه القوية وهذه المرة على حساب ضيفه الوحدة بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.