التعاون يضيف الوحدة لقائمة ضحاياه ويخطف الوصافة

واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم، مسلسل انتصاراته وعروضه القوية وهذه المرة على حساب ضيفه الوحدة بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عبر اللاعب عبد الله رديف مستغلاً تمريرة بينية من ألفارو ميدران انفرد على إثرها بالمرمى قبل أن يطلق قذيفة صاروخية على يمين الحارس منير محمدي وذلك في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أطلق تركي المطيري رصاصة الرحمة في مرمى الوحدة بتسجيله هدف الاطمئنان وضمان النقاط الثلاث بعد أن تلقى تمريرة طولية من سعد بالعبيد انسل على إثرها خلف المدافعين ليواجه المرمى ويسدد في الشباك محرزاً الهدف الثاني للتعاون .
بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 14 نقطة وضعته في المركز الثاني مؤقتاً بينما توقف العداد النقطي للوحدة عند النقطة 4 احتل من خلالها المركز الحادي عشر.