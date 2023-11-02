تقارير.. كبار أندية دوري روشن تتنافس للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

ويتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عامًا، حاليًا تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة مثل: بنفيكا، بورتو، تشيلسي إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.