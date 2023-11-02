تقارير.. كبار أندية دوري روشن تتنافس للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرازيلي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، من الانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأفاد موقع "diretta" الإيطالي بأن الهلال قد بدأ اتصالاته للتفاوض معه لتولي قيادة الفريق الفنية بالموسم المقبل.
وأوضح الموقع أن مسؤولي النادي السعودي يهدفون إلى إقناعه بعرض ضخم، يشبه إلى حد ما العرض الذي تلقاه الصيف الماضي، مشددًا إلى فرصة إقناع الهلال للمدرب البرتغالي تزداد الآن.
كما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن جوزيه مورينيو وافق بالفعل على التدريب في السعودية، حيث سيتنافس أيضاً كل من ناديي الأهلي والاتحاد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
ويتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عامًا، حاليًا تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة مثل: بنفيكا، بورتو، تشيلسي إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.