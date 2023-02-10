المنشطات تراقب مباراة الاتحاد والعدالة

كشف دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الاتحاد وضيفه العدالة، والمقررة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي للدوري تغريدة عبر صفحته على "تويتر" جاء فيها: " يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الاتحاد والعدالة؛ حيث تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".
يشار إلى أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.
ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كافة اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.