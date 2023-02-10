المنشطات تراقب مباراة الاتحاد والعدالة

كشف دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عن تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة الاتحاد وضيفه العدالة، والمقررة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة السادسة عشرة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.