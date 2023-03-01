رياضة

الهلال يعلن جاهزيته لملاقاة الوحدة .. و"ماريغا" يخضع لجلسة علاجية

الهلال يعلن جاهزيته لملاقاة الوحدة .. و"ماريغا" يخضع لجلسة علاجية
عبدالله صالح

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، تحضيراته الميدانية، استعـداداً لمواجهة مضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة 19من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة ، شرح المدير الفني رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب ، واختتم دياز المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وخضع المهاجم المالي موسى ماريغا لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ، سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع.

ويخوض الأزرق مواجهة الغد، أمام الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة .

يشار إلى أن الهلال يحتل المركز الرابع بترتيب دوري روشن للمحترفين بـ32نقطة فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر بـ19نقطة.

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