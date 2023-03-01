الهلال يعلن جاهزيته لملاقاة الوحدة .. و"ماريغا" يخضع لجلسة علاجية

وخضع المهاجم المالي موسى ماريغا لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ، سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع.