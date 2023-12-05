رياضة

غداً في جدة.. وزارة الرياضة تكشف عن جاهزية المنشآت المستضيفة لـ "كأس العالم للأندية"

بمشاركة الاتحاد والأهلي المصري ومانشستر سيتي وأوراوا ريد داياموندز وكلوب ليون وأوكلاند سيتي
غداً في جدة.. وزارة الرياضة تكشف عن جاهزية المنشآت المستضيفة لـ "كأس العالم للأندية"

تكشف وزارة الرياضة، مساء غدٍ الأربعاء، في جدة، عن استعداد المنشآت لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر الحالي، بمشاركة فريق الاتحاد بطل دوري روشن للمحترفين عن الموسم 2022 / 2023.

يُقام المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي بحضور مساعد وزير الرياضة للشؤون الإعلامية رجا الله السلمي، بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قد أُجريت في سبتمبر الماضي بمحافظة جدة.

وتشهد مسابقة كأس العالم للأندية 2023 مشاركة أندية: الاتحاد (بطل دوري روشن السعودي) - مانشستر سيتي (بطل أوروبا) - أوراوا ريد داياموندز الياباني (بطل آسيا) - الأهلي المصري (بطل إفريقيا) - كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا).

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