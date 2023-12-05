غداً في جدة.. وزارة الرياضة تكشف عن جاهزية المنشآت المستضيفة لـ "كأس العالم للأندية"

تكشف وزارة الرياضة، مساء غدٍ الأربعاء، في جدة، عن استعداد المنشآت لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر الحالي، بمشاركة فريق الاتحاد بطل دوري روشن للمحترفين عن الموسم 2022 / 2023.