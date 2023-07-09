"نديم الملوك الخالديّة" و"نجيب الزمان" يتأهلان لكأس الملك فيصل وكأس الأمير عبدالله الفيصل

حجز الجوادان "نديم الملوك الخالديّة" و"نجيب الزمان" مكانيهما في كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، وكأس الأميرعبدالله الفيصل، للخيل العربيّة الأصيلة، ضمن موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، بعدما فازا، مساء اليوم السبت، بالشوطين التحضيريّين للكأسين.