"نديم الملوك الخالديّة" و"نجيب الزمان" يتأهلان لكأس الملك فيصل وكأس الأمير عبدالله الفيصل

حجز الجوادان "نديم الملوك الخالديّة" و"نجيب الزمان" مكانيهما في كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، وكأس الأميرعبدالله الفيصل، للخيل العربيّة الأصيلة، ضمن موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، بعدما فازا، مساء اليوم السبت، بالشوطين التحضيريّين للكأسين.
ونظّم النادي الشوطين ضمن الحفل الخامس عشر، من الموسم الذي يحتضنه ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الحوية.
وفاز الجواد "نديم الملوك الخالديّة"، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بالشوط السابع من الحفل، في زمن قدره ١:٥٦.٥٥ دقيقة.
وحقق الجواد "نجيب الزمان"، المملوك لإسطبل صفوة العاديات، المركز الأول في الشوط السادس، بزمن قدره ٢:٢٧.١٥ دقيقة.
وسلّم وكيل جامعة أمّ القرى الدكتور فريد بن عليّ الغامديّ، كأس الجامعة للخيل الثروبيرد، التي كانت عنوان المنافسة في تاسع أشواط الحفل نفسه، وفازت بها الفرس "جستفور سول"، بزمن قدره ١:٤٣.٣٧ دقيقة.
بينما سلّم خالد العشريّ، المشرف العامّ على الموسم، جائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، التي حصلت عليها الفرس "شقراء سلطان"، بعد حسمها ثامن أشواط الحفل، محقّقةً زمنًا قدره ١:٣٠.٩٨ دقيقة.
والفَرَسان الفائزتان بالجائزتين مملوكتان للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.
وكان الميدان نفسه قد استضاف -الخميس والجمعة- الحفلين الثالث عشر والرابع عشر من موسم سباقات الطائف.
واشتمل كلّ حفل من الثلاثة على ٩ أشواط متنوّعة الدرجات والتصنيفات لمختلِف الأعمار والفئات.
مستويات مميزة في السباقات
وتعليقاً على الفوز الذي حققه الجواد "نديم الملوك الخالديّة"، قال المدرّب مطلق بن مشرف بن شنان، المشرف على إسطبلات الخالديّة: "بفضل الله حققنا الفوز في الشوط التحضيريّ لكأس الملك فيصل، بوجود عدّة أسماء قويّة لها مستويات مميّزة في السباقات، كما يعلم الجميع".
وتابع: "نفخر في إسطبلات الخالديّة بهذا الفوز الكبير، الذي يجعلنا الأفضل والمرشّحين في كأس كبيرة تحمل اسم الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وأبارك بهذه المناسبة للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وللأمير فهد بن خالد بن سلطان، هذا الفوز والتأهّل للمناسبة الكبرى في نهاية الموسم".
من جهته، قال المدرّب عبدالعزيز الموسى، الذي حقق الفوز مع الجواد "نجيب الزمان"، إن "الشوط جمع نخبة من أقوى الأسماء الموجودة في الساحة، بقيادة أفضل الخيّالة في الميدان".
وأضاف: "كان السباق حماسيًّا وقويًّا.