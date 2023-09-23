الحارس لم يرَ أيّ شيء.. "الهدف الشبح" يثير العالم.. ماذا فعل "رونالدو" وسط الدخان؟!

تحدّثت العديد من الصحف والمواقع العالمية عن أحد أهداف النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" لاعب النصر، في مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري السعودي، والذي وصفته بالهدف "الغريب".
وحقّق النصر بقيادة رونالدو، مساء أمس، فوزًا على نظيره الأهلي بنتيجة "4/ 3"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة "Marca": "هدف غريب لكريستيانو رونالدو.. حارس مرمى الأهلي لم يتمكّن من رؤية أي شيء، وأدى الدخان الكثيف القادم من المدرجات إلى إعاقة رؤية حارس المرمى".
وأضافت الصحيفة: "أكثر من 800 هدف سجلها رونالدو في مسيرته، يمكنك إضافة هدف لم يُسمع به من قبل حتى اليوم، هدف جاء وسط كثافة من الدخان.. لقد سجل المهاجم جميع أنواع الأهداف" .
وعلقت صحيفة "daily mail" عن الهدف: "كريستيانو يظهر كأنه لا يرحم كما كان دائمًا، سجل هدفًا عبر الدخان الكثيف ليسجل أول هدفين في فوز النصر على الأهلي".
وقال موقع "talksport": "كريستيانو رونالدو يسجّل هدفًا رائعًا للنصر، لكنّ المشاهدين وحارس مرمى تشيلسي السابق لم يتمكّنوا من رؤيته".
وعلق موقع "infobae" الإسباني: "هدف كريستيانو رونالدو "الشبح" مع النصر في الدوري السعودي؛ فقد سجل اللاعب البرتغالي هدفًا جديدًا للنادي السعودي؛ حيث تسبّب الدخان في الملعب في حالة غير عادية".