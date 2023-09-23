الحارس لم يرَ أيّ شيء.. "الهدف الشبح" يثير العالم.. ماذا فعل "رونالدو" وسط الدخان؟!

وأضافت الصحيفة: "أكثر من 800 هدف سجلها رونالدو في مسيرته، يمكنك إضافة هدف لم يُسمع به من قبل حتى اليوم، هدف جاء وسط كثافة من الدخان.. لقد سجل المهاجم جميع أنواع الأهداف" .