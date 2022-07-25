إدارة الرائد تبرم خمسة تعاقدت جديدة وتجديد

حيث أعلنت إدارة النادي التعاقد رسميًا مع مهاجم الرأس الأخضر "جوليو تافاريس" قادمًا من الفيصلي السعودي.

وسيخوض تافاريس (33 عامًا) موسمه الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان, لكن هذه المرة مع الرائد، حيث سبق لتافاريس أن لعب موسمين في دوري الأمير محمد بن سلمان مع الفيصلي، قبل هبوط الفريق الموسم المنصرم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.