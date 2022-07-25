إدارة الرائد تبرم خمسة تعاقدت جديدة وتجديد

أبرمت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، اليوم الاثنين، خمسة تعاقدات جديدة مع محترفين أجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بعد اجتيازهم الفحوص الطبية اللازمة .
حيث أعلنت إدارة النادي التعاقد رسميًا مع مهاجم الرأس الأخضر "جوليو تافاريس" قادمًا من الفيصلي السعودي.
وسيخوض تافاريس (33 عامًا) موسمه الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان, لكن هذه المرة مع الرائد، حيث سبق لتافاريس أن لعب موسمين في دوري الأمير محمد بن سلمان مع الفيصلي، قبل هبوط الفريق الموسم المنصرم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وخاض تافاريس 57 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالها 24 هدفًا, وصنع 7 أهداف.
كذلك وقع نادي الرائد مع الحارس الروماني سيلفيو لونج، والذي سبق له تمثيل فريق قيصري سبور التركي لمدة 5 أعوام من عام 2017 وحتى عام 2022، وقبله كل من فريقي أسترا ويونيفرسيتاتيا كرايوفا في رومانيا.
وأتم مجلس إدارة النادي أيضاً تعاقده مع الروماني ألكسندرو ميتريتا لاعب فريق الأهلي الأسبق، والذي لعب مؤخراً في صفوف فريق نيويورك سيتي الأمريكي وباوك سالونيكا اليوناني.
كما أعلن النادي التوقيع مع لاعب الوسط الكرواتي داميان دوكوفيتش الذي سبق له اللعب في عدة فرق منها كلوج الروماني وكل من ريزا سبور وأدانا في تركيا، بالإضافة إلى فريق ريبكا التركي.
ولم تتوقف تعاقدات الرائد عند هذا الرباعي فقط، حيث وقع مع المدافع البرازيلي بابلو سانتوس، الذي مثل فرق مارتيمو وبراجا في البرتغال، وروبين كازان الروسي، وهاتاي سبور التركي وموريرينسي البرتغالي.
وكانت إدارة النادي قد نجحت اليوم بتجديد عقد المهاجم المغربي كريم البركاوي لمدة موسم واحد، ليستمر مع الفريق للموسم الثالث على التوالي، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد.