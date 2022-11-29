هل نشهد غدًا أول انتصارات المنتخب السعودي على الفريق الأميركي الشمالي؟

وكما جرت العادة في السابق باحتضان كأس القارات مواجهات الفريقين، حيث تجدد اللقاء مرة أخرى، ولكن هذه المرة على الأراضي المكسيكية التي استضافت النسخة الرابعة من كأس القارات على 1999، وتقابل المنتخبان يوم 25 يونيو على إستاد ازتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي، وأمام 85 ألف متفرج تلقى الأخضر السعودي خسارة قاسية بخماسية مقابل هدف وحيد بإمضاء نواف التمياط من علامة الجزاء.