هل نشهد غدًا أول انتصارات المنتخب السعودي على الفريق الأميركي الشمالي؟

تنتظر المنتخب السعودي مواجهة مصيرية وحاسمة أمام المكسيك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022، من أجل حسم بطاقة الترشح إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للمرة الثانية بتاريخ مشاركاته في البطولة العالمية.
ويتصارع المنتخبان السعودي والمكسيكي على بطاقة العبور للدور الثاني لمونديال قطر، بعدما تشابكت خيوط المجموعة الثالثة في أول جولتين والتي تضم إلى جوارهما الأرجنتين وبولندا.
فبعد مرور 28 عاماً على إنجازه التاريخي في "أميركا 1994" عندما تأهل إلى منافسات دور الـ16 يتطلع الأخضر السعودي لتكرار السيناريو من جديد، لاسيما وأنه يملك حظوظًا كبيرة لتحقيق ذلك الإنجاز، من أجل إسعاد جماهيره الكبيرة الحاضرة بقوة في المونديال.
ويحتاج الأخضر السعودي للفوز في مباراة الغد ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بتاريخها في سادس مشاركاته بالمونديال، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي تجمع الأرجنتين مع بولندا في ذات التوقيت.
ويتصدر منتخب بولندا الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه المنتخبان الأرجنتيني والسعودي بـ3 نقاط، ثم المكسيك بنقطة واحدة.
ومباراة الغد على إستاد لوسيل ستكون السادسة التي تجمع بين المنتخبين السعودي والمكسيكي على المستوى الرسمي والودي، والرابعة التي تحمل الصفة الرسمية في تاريخ لقاءات المنتخبين التي امتدت على مدار 27 عاماً، كما أنها المرة الأولى التي يلاقي فيها الأخضر السعودي منتخبًا من أميركا الشمالية في تاريخ مشاركاته السابقة بكأس العالم.
خلال المواجهات الخمس السابقة لم يعرف الأخضر السعودي طعم الانتصار فيها، مكتفياً بتعادل يتيم مقابل أربع هزائم حصيلته التهديفية فيها كانت فقط هدفين، فيما استقبلت شباكه 14 هدفًا .
يعود أول لقاء جمع المنتخب السعودي أمام نظيره الأميركي الشمالي منتخب المكسيك إلى القرن الماضي، وبالتحديد إلى السادس من يناير عام ،1995حينما التقيا في منافسات دور المجموعات من النسخة الثانية لكأس القارات على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهت حينها بفوز المكسيك (2-0).
وفي العام نفسه تواجه الطرفان مجدداً في لوس أنجلوس الأميركية بلقاء ودي جمعهما يوم 11أكتوبر، وحينها خسرها المنتخب السعودي مجددًا بهدفين مقابل هدف.
لم يتأخر كثيراً اللقاء الثالث بين المنتخبين سوى عامين، حيث التقيا ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس القارات بنسختها الثالثة عام،1997 وهذه المرة على أرض الرياض أيضاً، وفيها تلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة بخمسة أهداف دون رد.
في العام التالي عاد المنتخبان ليلتقيا من جديد، ولكن هذه المرة بطابع ودي على الأراضي الفرنسية، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب السعودي لمونديال 1998، وفيها حضر التعادل للمرة الأولى بتاريخ مواجهات الطرفين، حيث انتهت بالتعادل السلبي.
وكما جرت العادة في السابق باحتضان كأس القارات مواجهات الفريقين، حيث تجدد اللقاء مرة أخرى، ولكن هذه المرة على الأراضي المكسيكية التي استضافت النسخة الرابعة من كأس القارات على 1999، وتقابل المنتخبان يوم 25 يونيو على إستاد ازتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي، وأمام 85 ألف متفرج تلقى الأخضر السعودي خسارة قاسية بخماسية مقابل هدف وحيد بإمضاء نواف التمياط من علامة الجزاء.