دائرة الحكام تؤكد: ركلة جزاء "كنو" غير صحيحة.. والاتحاد حصل على ركلة غير مستحقة أمام الشباب

واستعرضت دائرة الحكام أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ9، حيث أوضحت صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح النصر أمام الرائد، كما أكدت الدائرة صحة قرار حكم المباراة بطرد الجزائري أمير سعيود، لاعب الطائي في مواجهة فريقه أمام أبها، كما أشارت دائرة الحكام إلى عدم صحة قرار الحكم بطرد فيصل الغامدي، لاعب الاتفاق في مباراة فريقه أمام ضمك.