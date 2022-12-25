دائرة الحكام تؤكد: ركلة جزاء "كنو" غير صحيحة.. والاتحاد حصل على ركلة غير مستحقة أمام الشباب

اشارت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، الأحد، إلى عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لفريق الهلال الأول لكرة القدم، وسجل منها الهدف الثالث في مرمى الباطن خلال المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقالت دائرة الحكام خلال استعراضها لأبرز الحالات التحكيمية في لقاء الهلال والباطن أن قرار الحكم غير صحيح، مشيرة إلى أن لاعب الباطن لم يرتكب أي خطأ ضد محمد كنو يستدعي احتساب ركلة جزاء، وصادقت الدائرة على صحة قرار الحكم في المباراة ذاتها باحتساب ركلة جزاء لصالج النيجيري إيغالو مهاجم الهلال.
واستعرضت دائرة الحكام أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ9، حيث أوضحت صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح النصر أمام الرائد، كما أكدت الدائرة صحة قرار حكم المباراة بطرد الجزائري أمير سعيود، لاعب الطائي في مواجهة فريقه أمام أبها، كما أشارت دائرة الحكام إلى عدم صحة قرار الحكم بطرد فيصل الغامدي، لاعب الاتفاق في مباراة فريقه أمام ضمك.
وتطرقت الدائرة إلى أبرز الحالات في مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وصادقت على صحة قرار الحكم بطرد نعيم سليتي، لاعب الاتفاق في مواجهة فريقه أمام الهلال، إضافة إلى عدم صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد في مواجهته أمام الشباب.