الشباب يواصل تحضيراته لمنافسات بقية الموسم .. في الملعب الرديف

عقب ذلك قسم المدرب التدريبات لجزءين، اشتمل الجزء الأول على تدريبات القوة والتحمل لرفع المعدل اللياقي وتقوية عضلات اللاعبين، فيما خصص الجزء الثاني لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية في منتصف الملعب ركز من خلالها على التمرير من لمسة ولمستين.