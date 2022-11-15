الشباب يواصل تحضيراته لمنافسات بقية الموسم .. في الملعب الرديف

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، حصته التدريبية بقيادة المدير الفني مورينو في ملعب النادي الرديف حيث استهلها بتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة بالجري حول الملعب بإشراف مدرب اللياقة.
عقب ذلك قسم المدرب التدريبات لجزءين، اشتمل الجزء الأول على تدريبات القوة والتحمل لرفع المعدل اللياقي وتقوية عضلات اللاعبين، فيما خصص الجزء الثاني لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية في منتصف الملعب ركز من خلالها على التمرير من لمسة ولمستين.
واختتمت الحصة التدريبية بمناورة في ثلثي الملعب شهدت تطبيق عدة جمل تكتيكية.