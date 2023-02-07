خلال دورة الصقل.. "رامون" يختبر 75 حكمًا ومراقبًا

وشهد اليوم الأول الذي انطلق على مسرح نادي القادسية بالخبر، شرح القواعد والقوانين الدولية المعتمدة من IHF، والتي قدمها رامون رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد، بجانب المحاضر ونائب رئيس الدائرة رضي حبيب، فيما شهد الجدول حضور كافة الحكام والمراقبين لمباراة النور والخليج ضمن دوري شباب الممتاز، بهدف تحليلها ومشاهدتها وتدوين كافة الملاحظات ومناقشتها في اليوم الثاني.