خلال دورة الصقل.. "رامون" يختبر 75 حكمًا ومراقبًا

انطلقت اليوم الثلاثاء دورة صقـل الحكام والمراقبين لكرة اليد، التي تمتدّ حتى التاسع من الشهر ذاته، بمشاركة 75 حكمًا ومراقبًا، وذلك في المنطقة الشرقية.
وشهد اليوم الأول الذي انطلق على مسرح نادي القادسية بالخبر، شرح القواعد والقوانين الدولية المعتمدة من IHF، والتي قدمها رامون رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد، بجانب المحاضر ونائب رئيس الدائرة رضي حبيب، فيما شهد الجدول حضور كافة الحكام والمراقبين لمباراة النور والخليج ضمن دوري شباب الممتاز، بهدف تحليلها ومشاهدتها وتدوين كافة الملاحظات ومناقشتها في اليوم الثاني.
ويشهد اليوم الثاني 3 محاضرات، بجانب تحليل مباريات دوري الناشئين، بالإضافة لاختبار نظري وفيـديو، على أن تختتم الدورة بأربع محاضرات وحضور مباريات دوري الناشئين، وأخيرًا المناقشة العامة لامتحان الفيديو.