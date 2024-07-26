تطورات جديدة بشأن مفاوضات الاتحاد لضم "رايكوفيتش" حارس مرمى مايوركا

وتفصيلاً، أفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية، أن نادي ‎الاتحاد أبلغ الحارس رايكوفيتش، أنه عليه الانتظار حتى يتم النظر في الخيارات الأخرى، مشيرة إلى أن مايوركا لا يريد أن يمدد عقد الحارس الصربي الذي لديه اتفاق بالفعل مع الاتحاد، ولكن عليه انتظار قرار الاتحاد الأخير.