تطورات جديدة بشأن مفاوضات الاتحاد لضم "رايكوفيتش" حارس مرمى مايوركا

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات الاتحاد، مع حارس مرمى نادي مايوركا، الصربي بريدراغ رايكوفيتش، خلال الموسم المقبل.
وتفصيلاً، أفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية، أن نادي الاتحاد أبلغ الحارس رايكوفيتش، أنه عليه الانتظار حتى يتم النظر في الخيارات الأخرى، مشيرة إلى أن مايوركا لا يريد أن يمدد عقد الحارس الصربي الذي لديه اتفاق بالفعل مع الاتحاد، ولكن عليه انتظار قرار الاتحاد الأخير.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد وضع الحارس البرتغالي دييغو كوستا، ضمن الخيارات على طاولة الفريق السعودي، مؤكدة أنه في حال وجد مسؤولو الاتحاد صعوبة في التعاقد مع كوستا، ستنظر إدارة الفريق في خيارات أخرى.
وذكرت الصحيفة أن فريق جدة يركز أهدافه حالياً، على البرتغالي دييغو كوستا، فيما ينتهي عقد الحارس الصربي البالغ (28 عاماً)، مع ريال مايوركا في 2026، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 10 ملايين يورو.