تقارير: الهلال يستعد للإعلان عن التوقيع مع ميسي الثلاثاء

ومع رحيله عن النادي الباريسي؛ لا تزال وجهة اللاعب غير محددة حتى الآن؛ إلا أن هناك الكثير من التكهنات حول المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل؛ حيث سَبَق وأن ذكرت وسائل الإعلام أنه تلقى عرضًا من فريق إنتر ميامي الأمريكي، وعرضًا فلكيًّا من نادي الهلال، قدره 600 مليون يورو سنويًّا.