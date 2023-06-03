تقارير: الهلال يستعد للإعلان عن التوقيع مع ميسي الثلاثاء

كشفت مصادر إعلامية إسبانية، أن إدارة نادي الهلال تستعد للإعلان عن صفقة التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الثلاثاء المقبل، في حال حصولها على الموافقة النهائية من جانب اللاعب.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلًا عن مصادر من داخل نادي الهلال، أن إدارة النادي حددت يوم الثلاثاء موعدًا للإعلان عن التوقيع مع قائد منتخب الأرجنتين.
وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة لا يزال غير قادر على تقديم عرض رسمي من أجل اللاعب؛ بسبب عدم حصوله بعدُ على موافقة رابطة الليجا الإسبانية.
ومع رحيله عن النادي الباريسي؛ لا تزال وجهة اللاعب غير محددة حتى الآن؛ إلا أن هناك الكثير من التكهنات حول المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل؛ حيث سَبَق وأن ذكرت وسائل الإعلام أنه تلقى عرضًا من فريق إنتر ميامي الأمريكي، وعرضًا فلكيًّا من نادي الهلال، قدره 600 مليون يورو سنويًّا.
يشار إلى أن النجم الأرجنتيني سيخوض اليوم السبت آخر مباراة له مع ناديه باريس سان جيرمان؛ وفقًا لما أعلن عنه كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان يوم الخميس.