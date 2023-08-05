مدرب النصر "كاسترو" قبل مواجهة الرجاء المغربي.. نشعر بالتعب مع توالي المباريات لكن هدفنا الوصول للنهائي

وأشار إلى أن "كرة القدم تعتمد على النتائج. الجماهير لا يهمها كيف تَدَرب الفريق؛ بل ماذا حققنا، لا يهمنا المباريات الماضية، وسنلعب غدًا من أجل الفوز".