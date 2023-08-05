مدرب النصر "كاسترو" قبل مواجهة الرجاء المغربي.. نشعر بالتعب مع توالي المباريات لكن هدفنا الوصول للنهائي

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي البرتغالي لويس كاستر: إن هدفه الوصول لنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، رغم شعور فريقه بالتعب، كاشفًا عن رأيه في الرجاء المغربي، منافسه في ربع نهائي البطولة.
وتابع كاسترو، في المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة الرجاء المغربي غدا الأحد: "سعيد بالمجيء إلى أبها والتأهل لربع نهائي البطولة. نشعر بالتعب مع توالي المباريات؛ لكن هدفنا الوصول لنهائي البطولة".
وزاد: "الرجاء فريق قوي ولديه أجنحة مميزون، ويبني لعبه من خلال المدافعين بمساندة المحور، وستكون مباراة صعبة".
وأشار إلى أن "كرة القدم تعتمد على النتائج. الجماهير لا يهمها كيف تَدَرب الفريق؛ بل ماذا حققنا، لا يهمنا المباريات الماضية، وسنلعب غدًا من أجل الفوز".
وأوضح: "لا يعني امتلاك لاعبين ذوي قيمة مالية عالية، أنك ستفوز دائمًا بدون عمل. من الرائع أن يضم فريقك لاعبين مميزين؛ لكن الأهم هو العمل".
وأتم: "إذا وعدت جماهير النصر بأنها ستخرج سعيدة غدًا فهذا تقليل في فريق الرجاء؛ لكن نعدهم بتقديم أقصى ما لدينا".
من جانبه، تحدث البرازيلي تاليسكا، نجم النصر، قائلًا: "الطريقة التي يلعب بها المدرب كاسترو أعطتني أريحية أكثر، وحضور مارسيلو بروزوفيتش وفوفانا مَنَح الفريق أمانًا أكثر".
وأضاف: "سجلت الكثير من الأهداف في الموسمين الماضيين مع النصر السعودي؛ لكن لم نتوج، وهدفي هذا الموسم هو التتويج بالألقاب في وجود النجوم".