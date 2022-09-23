في الذكرى الـ 92 لليوم الوطني.. رياضة الوطن حضور عالمي.. ريادة واستضافة ومنافسة

وفي اليوم الختامي لمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال في جدة في الثاني عشر من أكتوبر، توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد المنتخب السعودي لرفع الأثقال ببرونزية الفرق في الترتيب العام للبطولة.