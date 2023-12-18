الرياض تستضيف البطولة العربية للبلياردو 2024

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر إقامة البطولة العربية للبلياردو 2024 في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال اجتماعها اليوم على هامش إقامة فعاليات البطولة العربية المجمعة لألعاب البليارد والسنوكر والكاروم والتي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 10- 20 ديسمبر، برئاسة رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمرو الخرادلي، وبحضور رؤساء الاتحادات العربية يتقدمهم رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الدكتور ناصر الشمري، رئيس اللجنة العليا للتطوير والتسويق بالاتحاد العربي، وتم خلال الاجتماع الموافقة على تعيين السعودي نبيل الشمردل عضوًا في اللجنة الرئيسية للحكام العرب، وكذلك تمت الموافقة على إقامة بطولة كأس العرب في دبي 2024 .