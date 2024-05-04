قائد النصر "رونالدو": أنا لا أركض نحو الأرقام.. وأتمنى أن نُنهي موسمنا بلقب آخر

وعن كسر الأرقام قال "الدون": "دائمًا أقول إن الأرقام القياسية تأتي بصورة طبيعية وتلقائية. أنا لا أركض نحو الأرقام، بل هي التي تأتي تلقائيًّا. سأحاول أن أصل إلى ذلك، سواء هذا العام أو العام القادم. لا يهم. أتمنى أن ننهي الموسم بلقب آخر بعد أن بدأناه ببطولة. هذا حلمنا. أتطلع إلى ذلك، ولكن ما زال لدينا مباريات نلعبها، وعلينا أن نستمر على المنوال ذاته من اللعب الجيد".