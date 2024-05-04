قائد النصر "رونالدو": أنا لا أركض نحو الأرقام.. وأتمنى أن نُنهي موسمنا بلقب آخر

عبَّر قائد فريق النصر الأول لكرة القدم "كريستيانو رونالدو" عن سعادته عقب فوز فريقه على الوحدة بسداسية نظيفة أمس السبت، في ختام منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال النجم البرتغالي في مقابلة تلفزيونية مع قناة (SSC) عقب نهاية المباراة: "أنا سعيد، والأهم في هذا أن الفريق لعب بصورة جيدة؛ إذ لعبنا مباراة كبيرة، أسعدنا جماهيرنا بأهداف كثيرة، وقد سجلت، وأنا سعيد لهذا الأمر، وأتمنى أن أصل للهدف رقم 900 في مسيرتي".
وعن كسر الأرقام قال "الدون": "دائمًا أقول إن الأرقام القياسية تأتي بصورة طبيعية وتلقائية. أنا لا أركض نحو الأرقام، بل هي التي تأتي تلقائيًّا. سأحاول أن أصل إلى ذلك، سواء هذا العام أو العام القادم. لا يهم. أتمنى أن ننهي الموسم بلقب آخر بعد أن بدأناه ببطولة. هذا حلمنا. أتطلع إلى ذلك، ولكن ما زال لدينا مباريات نلعبها، وعلينا أن نستمر على المنوال ذاته من اللعب الجيد".
وختم كريستيانو رونالدو حديثه عن نهائي الكأس أمام الهلال بالقول: "النهائي سيأتي، وعلينا أن نرتاح، ونعمل بجد، ونستعد، ونرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم".