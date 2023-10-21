بهدفَي "تاليسكا" و"رونالدو".. النصر يقلب النتيجة أمام ضمك

نجح فريق النصر الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات؛ وذلك بعد أن قلب تأخره بهدف أمام ضيفه ضمك إلى انتصار بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب "الأول بارك" بالرياض لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.