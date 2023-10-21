بهدفَي "تاليسكا" و"رونالدو".. النصر يقلب النتيجة أمام ضمك

نجح فريق النصر الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات؛ وذلك بعد أن قلب تأخره بهدف أمام ضيفه ضمك إلى انتصار بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب "الأول بارك" بالرياض لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
منح الجناح الفرنسي جورج نكودو التقدم لفريق ضمك في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول مستغلاً تمريرة طولية من الروماني نيكولا كلاوديو ستانسيو، كسر إثرها مصيدة التسلل، وواجه المرمى؛ ليسدد كرة أرضية على يمين الحارس راغد النجار، وذلك في الدقيقة الـ(45+2).
لم ينتظر النصر كثيرًا في الشوط الثاني؛ إذ عدل النتيجة بعد الاستراحة بـ7 دقائق من ركلة حرة ثابتة، نفذها البرازيلي أندرسون تاليسكا بطريقة جميلة، خادعت الحارس الجزائري مصطفى زغبة قبل أن تستقر في الشباك.
ولم يكد يستفيق الضيوف من صدمة هدف التعديل حتى استقبلت شباكهم الهدف الثاني بالطريقة ذاتها بعد مرور 4 دقائق فقط، لكن هذه المرة عن طريق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي صوب ركلة حرة ثابتة بطريقة مميزة من فوق حائط الصد، بقي الحارس مصطفى زغبة أمامها ساكنًا لتعانق الكرة الشباك معلنة هدف التقدم الثاني للنصر.
وبهذه النتيجة صعد النصر إلى المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.