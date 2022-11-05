تحضيرًا لكأس العالم.. الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة أيسلندا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة منتخب آيسلندا وديًّا مساء يوم غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.