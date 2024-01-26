إيسكو مطلوب في الدوري السعودي للمحترفين

كثّف المسؤولون السعوديون مفاوضاتهم للتعاقد مع الإسباني إيسكو ألاركون، لاعب ريال بيتيس الإسباني، خلال الفترة المقبلة وفقاً لتقارير صحفية.
وذكر موقع "Onefootball" نقلاً عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن إيسكو نجم ريال مدريد السابق يجذب اهتمام السعودية، وهم على استعداد لدفع مبلغ ضخم لنقله إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وأفاد ذات الموقع إنه تم إجراء اتصال بالفعل بشأن انتقال اللاعب الدولي الإسباني، الذي انضم إلى ريال بيتيس في يوليو الماضي.
وبدأ إيسكو صاحب الـ31 عاماً مسيرته مع فالنسيا في 2009، قبل أن ينضم إلى ملقا في عام 2011، وانتقل اللاعب الإسباني إلى ريال مدريد في يونيو 2013، كما لعب في إشبيلية، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 8 ملايين يورو.