إيسكو مطلوب في الدوري السعودي للمحترفين

وبدأ إيسكو صاحب الـ31 عاماً مسيرته مع فالنسيا في 2009، قبل أن ينضم إلى ملقا في عام 2011، وانتقل اللاعب الإسباني إلى ريال مدريد في يونيو 2013، كما لعب في إشبيلية، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 8 ملايين يورو.