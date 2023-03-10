في دوري الرديف: الاتفاق يتغلَّب على الوحدة ويضيق الخناق على المتصدّر

حقَّق فريق الاتفاق الرديف فوزًا ثمينًا على ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري السعودي الرديف 2022/ 2023م.
بادر مهاجم الاتفاق عبدالله آل سالم بافتتاح التسجيل في الدقيقة 32، وما هي إلا 3 دقائق حتى عاد ذات اللاعب ليسجل ثاني الأهداف لأصحاب الضيافة، أما هدف الوحدة الوحيد فقد جاء عن طريق جابر عسيري في الدقيقة 75.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد الوحدة عند 10 نقاط في المركز الرابع.
يشار إلى أن فريق أبها يتصدَّر دوري الرديف بـ17 نقطة من تسع مباريات، في حين يحتلّ الفتح المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 7 مباريات؛ حيث سيلتقي الفريقان يوم غد السبت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "أبها".
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرّ الدوري الرديف ضمن مسابقات الموسم الجاري، بمشاركة 7 فرق؛ وهي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي، والوحدة، وذلك بنظام الدوري الكامل "ذهاب وإياب"، على أن تكون مبارياتها مرادفةً لمواجهات دوري روشن السعودي للفرق المشاركة، بمجموع 42 مباراة في الموسم.