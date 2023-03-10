في دوري الرديف: الاتفاق يتغلَّب على الوحدة ويضيق الخناق على المتصدّر

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرّ الدوري الرديف ضمن مسابقات الموسم الجاري، بمشاركة 7 فرق؛ وهي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي، والوحدة، وذلك بنظام الدوري الكامل "ذهاب وإياب"، على أن تكون مبارياتها مرادفةً لمواجهات دوري روشن السعودي للفرق المشاركة، بمجموع 42 مباراة في الموسم.