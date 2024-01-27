غوارديولا عن رحيل "كلوب": خطوة مفاجئة.. من دونه سأنام أفضل قليلاً

وأضاف وفق سكاي نيوز عربية: "على المستوى الشخصي كان هو أكبر منافس لي منذ أن كان مدرباً لبروسيا دورتموند، وكنت أنا مدرباً لبايرن ميونيخ. سأفتقده أنا شخصياً. أنا سعيد لأن من دونه سأنام أفضل قليلاً خلال الليل قبل مواجهة ليفربول. لكني أتمنى له كل توفيق".