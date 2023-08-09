إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.. الهلال و"أسفار" شراكة لـ3 مواسم رياضية

وقّعت شركةُ نادي الهلال، الأربعاء، عقدَ رعاية رسمية مع الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لمدة ثلاثة مواسم رياضية؛ حيث تشمل الرعاية عددًا من الحقوق التجارية والتسويقية في المجال السياحي.
وتعد "أسفار" إحدى الشركات التي تسعى لإنشاء وتطوير المشروعات والوجهات السياحية الرائدة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأنشطة، إضافة إلى المطاعم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتماشى عملياتها مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بإطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في السعودية.
من جهته أعرب سلطان آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية، عن سعادته بتوقيع هذه الرعاية التي ستسهم في دعم مسيرة الهلال نحو تحقيق تطلعاته في المجالين التجاري والتسويقي، مشيرًا إلى أن أهداف هذه الرعاية تسعى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه قال فهد بن مشيط الرئيس التنفيذي لشركة أسفار: "نحن سعداء بشراكتنا مع نادي الهلال العريق والمتميز، والتي تأتي تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، وضمن التزامنا بتحقيق أحد أهداف استراتيجية شركتنا فيما يتعلّق بدعم المجتمع الحيوي؛ ومنها القطاع الرياضي في السعودية، فنحن حريصون على تشجيع ممارسي الرياضة ودعم مختلف الفئات العمرية والمواهب الناشئة في جميع أنواع الرياضات".