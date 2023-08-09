إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.. الهلال و"أسفار" شراكة لـ3 مواسم رياضية

من جهته أعرب سلطان آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية، عن سعادته بتوقيع هذه الرعاية التي ستسهم في دعم مسيرة الهلال نحو تحقيق تطلعاته في المجالين التجاري والتسويقي، مشيرًا إلى أن أهداف هذه الرعاية تسعى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.