هدف لاعب الأهلي "كيسيه "في مرمى الشباب.. الأجمل في الجولة 31 من دوري روشن

فاز هدف الإيفواري "فرانك كيسيه" لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم في مرمى الشباب، بلقب الهدف الأجمل في الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نال الهدف تقدير الجماهير التي صوتت بأكثر من 42٪ من الأصوات.