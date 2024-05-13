هدف لاعب الأهلي "كيسيه "في مرمى الشباب.. الأجمل في الجولة 31 من دوري روشن

فاز هدف الإيفواري "فرانك كيسيه" لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم في مرمى الشباب، بلقب الهدف الأجمل في الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نال الهدف تقدير الجماهير التي صوتت بأكثر من 42٪ من الأصوات.
ونال هدف "كيسيه"، النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 31، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، يوم الاثنين، فقد حصل هدف فرانك كيسيه، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقاً على الهدف الثاني للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر بمرمى الأخدود، وهدف سيكو فوفونا متوسط ميدان الاتفاق في مرمى الاتحاد.
وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف كيسيه أعلى نسبة 42،1%، مقابل 33،1، % لهدف النجم الكرواتي بروزوفيتش، في حين حل هدف سيكو فوفونا بالمرتبة الثالثة بـ24،8% من أصوات المشاركين في الاستفتاء.