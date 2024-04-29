في ليلة الخروج من بطولة "كأس الملك".. هل يصحو الاتحاد من غفوته أم يواصل الهلال سيطرته؟

ويعاني الاتحاد بسبب عدة غيابات في صفوفه لعل الأبرز النجم الفرنسي "كريم بنزيما" و"فيليبي" بداعي الإصابة، إلى جانب "كانتي" وإن كان الأخير قد يشارك في الشوط الثاني من اللقاء في حال تلقى موافقة الجهاز الفني، ويعول أصفر جدة الكثير على أحد أبرز نجومه، في حسم المواجهة ألا وهو المغربي "عبد الرزاق حمدالله"، إلى جانب عودة خماسي الأخضر الأولمبي.