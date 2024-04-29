في ليلة الخروج من بطولة "كأس الملك".. هل يصحو الاتحاد من غفوته أم يواصل الهلال سيطرته؟

يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للثأر من ضيفه الهلال، حين يلتقي الطرفان، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة "، في نصف نهائي بطولة "أغلى الكؤوس" كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 - 2024.
الاتحاد يخوض المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، كما أن "العميد" يُدرك جيدًا أن هذه آخر بطولة ينافس على لقبها هذا الموسم بعد الخروج من بطولة السوبر أمام الهلال أيضًا، وابتعاده عن المنافسة على لقب دوري روشن.
في المقابل يسعى الأزرق لتعويض الخروج من الآسيوية وبلوغ نهائي كأس الملك، إلى جانب اقترابه الكبير من تحقيق لقب دوري روشن لهذا الموسم.
ويعاني الاتحاد بسبب عدة غيابات في صفوفه لعل الأبرز النجم الفرنسي "كريم بنزيما" و"فيليبي" بداعي الإصابة، إلى جانب "كانتي" وإن كان الأخير قد يشارك في الشوط الثاني من اللقاء في حال تلقى موافقة الجهاز الفني، ويعول أصفر جدة الكثير على أحد أبرز نجومه، في حسم المواجهة ألا وهو المغربي "عبد الرزاق حمدالله"، إلى جانب عودة خماسي الأخضر الأولمبي.
في المقابل يخوض الهلال المواجهة دون قائدة النجم "سالم الدوسري" بداعي الإصابة، فيما تدعم عودة الصربي " ميتروفيتش" و "مالكوم" أوراق مدرب الأزرق "خيسوس" في قمة الليلة المرتقبة.
ويحظى "كلاسيكو" الاتحاد والهلال بمتابعة جماهرية كبيرة سواءً من قِبل أنصار الفريقين، أو من قِبل عشاق كرة القدم ومتعتها على مختلف الأصعدة "داخليًا وخارجيًا" لما يضم الفريقان من نجوم عالميين في صفوفهم.
وتجاوز بيع تذاكر القمة الاتحادية الهلالية أكثر من 50 ألف تذكرة حتى الآن.
ويبقى السؤال: هل ينتفض الاتحاد ويثأر من الأزرق وينقذ موسمه .. أم يواصل الهلال صحوته ويبلغ النهائي الأغلى عبر بوابة العميد؟