بطولة العالم للبلياردو بجدة: تألق لافت لأربعة لاعبين سعوديين.. تعرف عليهم

الجدير ذكره أن بطولة العالم للبلياردو "9 كرات" التي تحتضنها المملكة هذه الأيام، تعد النسخة الأولى من بين 10 نسخ متتالية، من المقرر أن تقام على أرض المملكة؛ حيث تشهد هذه النسخة مشاركة "128" لاعبًا، يمثلون "45" دولة حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية وإقليمية كبيرة، ومتابعة جماهيرية متميزة لمحبي هذه الرياضة العريقة.