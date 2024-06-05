بطولة العالم للبلياردو بجدة: تألق لافت لأربعة لاعبين سعوديين.. تعرف عليهم

تواصلت منافسات بطولة العالم للبلياردو "9 كرات"، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدّة، أمس الثلاثاء، والتي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وبإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو "9 كرات".
وشهد اليوم الثاني استكمال مباريات دور الإقصاء المزدوج الأوّل، كما جرت منافسات مجموعة الخاسرين في هذا الدور، ومن خلال هذه المنافسات تأهل 32 لاعبًا إلى دور الإقصاء المباشر، بينما باقي المتأهلين الـ"32" اليوم الأربعاء، عبر المواجهات الثلاث الفاصلة، وكذلك مباريات مجموعة الفائزين.
وخلال مواجهات يوم أمس، حقّق أربعة لاعبين سعوديين نتائج متميزة زادت من فرصهم للتأهّل إلى دور الإقصاء المباشر؛ حيث حقّق أحمد آل جبار فوزًا رائعًا ودراميًّا بفوزه في الجولة التاسعة والحاسمة على اللاعب النرويجي "إميل أندريه غانغفلوت"، ليحسم الفوز بنتيجة "9-8" بعد أنْ كان متأخرًا بفارق كبير في انطلاقة المباراة.
فيما كان اللاعب عبد الله الشمّري قد حقّق انتصارًا مذهلًا في الجولة الأولى على المصنّف رقم 8 عالميًّا، الإسباني "ديفيد الكايد"، ويحتاج للفوز في مباراته الثانية أمام الصيني "كو بينغ هان" ليضمن تأهله رسميًّا إلى دور الإقصاء المباشر من دون الحاجة إلى لعب مباراة ثالثة.
كما نجح اللاعبان "خالد الغامدي، وحسين المصطفى"، في الوصول إلى المباراة الثالثة الفاصلة في هذا الدور، والتي ستكون حاسمة لهما لخطف بطاقتي التأهل؛ حيث كسب الغامدي مباراته الثانية أمام زميله وليد البلخي، بينما فاز المصطفى على الصيني "نيوغين آن توان".
وتبدأ مباريات دور الإقصاء المباشر، غدًا الخميس، وتجمع 64 لاعبًا يتواجهون فيما بينهم للتأهل إلى دور اﻟـ32 الذي سيُلعب في اليوم نفسه.
وسيتأهّل الفائزون بعد ذلك للعب دور اﻟ16 يوم الجمعة الذي سيشمل أيضًا مواجهات الدور ربع النهائي "الـ8"، على أن تُلعب مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية يوم السبت المقبل الموافق 8 يونيو في ختام منافسات هذا الحدث العالمي.
الجدير ذكره أن بطولة العالم للبلياردو "9 كرات" التي تحتضنها المملكة هذه الأيام، تعد النسخة الأولى من بين 10 نسخ متتالية، من المقرر أن تقام على أرض المملكة؛ حيث تشهد هذه النسخة مشاركة "128" لاعبًا، يمثلون "45" دولة حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية وإقليمية كبيرة، ومتابعة جماهيرية متميزة لمحبي هذه الرياضة العريقة.