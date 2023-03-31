"دومينيك تورنت" مرشح محتمل لتدريب المنتخب السعودي

كشفت صحيفة "As" الإسبانية عن أن المدرب الكتالوني دومينيك تورنت، بات مرشحاً محتملاً للقيادة الفنية للمنتخب السعودي خلفاً الفرنسي هيرفي رينارد.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ أيام، رحيل الفرنسي هيرفي رينارد، عن تدريب المنتخب السعودي.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن تورنت اجتمع بالفعل مع قادة الاتحاد السعودي، الذين يرون في ملفه الشخصي المثالية لمواصلة تطوير الفريق لكأس العالم 2026.
وبدأ تورنت مسيرته الاحترافية بالعمل مساعداً للمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.
وانفصل تورنت عن جوارديولا، في يوليو من عام 2018، عندما تولى القيادة الفنية لنادي نيويورك سيتي الأمريكي، ثم فلامنجو البرازيلي، وغلطة سراي التركي.
ولا يرتبط المدرب البالغ من العمر 60 عاماً، بعقد مع أي فريق، منذ مغادرته تدريب غلطة سراي التركي في يوليو 2022.