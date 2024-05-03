عقب فوز الهلال على التعاون.. "ميتروفيتش": حققنا انتصارًا مهمًّا.. والدوري لم يُحسم بعد

أكد ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، اليوم الجمعة أن فريقه حقق فوزًا مهمًّا بعد فوزه على التعاون بثلاثة أهداف دون رد، لافتًا إلى أن لقب الدوري لم يحسم بعد.
وقال ميتروفيتش: "حققنا انتصارًا مهمًّا بالنسبة لنا ضد خصم جيد جدًّا. أعتقد أننا لعبنا كرة قدم جميلة جدًّا، وربما كان بإمكاننا تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف، لكن انتهاء المباراة بنتيجة ثلاثة صفر جيد؛ إذ لم نستقبل أي هدف".
وجاء حديث المهاجم الصربي في مقابلة مع الناقل الرسمي للرياضات السعودية "قناة SSC" عقب فوز فريقه على التعاون (3-0)، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف: "لست بحالة بدنية 100 بالمئة بعد العودة من الإصابة، وأحتاج إلى مباراة أو مباراتين حتى أستعيد كامل حالتي البدنية، لكنني عدت قبل نهاية الموسم، وما زال لدينا مباريات مهمة جدًّا، وسيكون لدينا الوقت للعمل بشكل دؤوب وجيد، وإن شاء الله سأسجل أهدافًا أكثر، وسنستمر بتحقيق الانتصارات".
وتابع: "دائمًا أحاول أن أساعد فريقي بكل الوسائل؛ فنحن نعمل كثيرًا في التدريبات على مستوى التكتيك، وفي المباريات الأخيرة حاولت أن أقوم بصناعة اللعب من خلال تقديم تمريرات حاسمة لزملائي، بالرغم من أنني أُفضّل التسجيل".
وأردف: "جماهيرنا مثيرة؛ فهم دائمًا يساندوننا في أي مكان نلعب به كأننا نلعب في ميداننا. إن ذلك يساعدنا في كل البطولات.. وأشكرهم على هذا الدعم، وأتمنى أن نرفع اللقب، ونحتفل معهم".
وأوضح ثاني قائمة هدافي الدوري أن فريقه لم يحسم لقب الدوري حسابيًّا بعد، مؤكدًا أنهم قريبون من التتويج باللقب.