عقب فوز الهلال على التعاون.. "ميتروفيتش": حققنا انتصارًا مهمًّا.. والدوري لم يُحسم بعد

أكد ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، اليوم الجمعة أن فريقه حقق فوزًا مهمًّا بعد فوزه على التعاون بثلاثة أهداف دون رد، لافتًا إلى أن لقب الدوري لم يحسم بعد.