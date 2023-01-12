دوري روشن للمحترفين.. "التعاون" بـ"ريمونتادا" يخطف نقاط المباراة من "الطائي"

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في تحقيق فوز مثير على شقيقه الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها للطائي اللاعب المحترف مبينزا في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل حسن كادش للتعاون في الدقيقة 29.
وفي شوط المباراة الثاني سجّل اللاعب ميدران هدف التعاون الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يضيف اللاعب كاكو الهدف الثالث في الدقيقة 97.
يذكر أن المباراة شهدت عدم احتساب هدف للتعاون بعد الرجوع لتقنية الـVAR.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند النقطة رقم 26، في حين توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 18.