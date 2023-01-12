دوري روشن للمحترفين.. "التعاون" بـ"ريمونتادا" يخطف نقاط المباراة من "الطائي"

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في تحقيق فوز مثير على شقيقه الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل.