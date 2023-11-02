في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي .. شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى نيوم

ووسط حفاوة كبيرة وأجواء احتفالية في بطولة نيوم الشاطئية، تسلّمت جان بيترسون، رئيسة القطاع الرياضي في نيوم شعلة الدورة، وتناوب على حمل الشعلة خلال مسيرتها، لاعب كرة القدم السابق سعود الخيبري، والذي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب في الكويت عام 2002 وكأس الخليج في الكويت عام 2003، وبطولة كأس آسيا في الصين عام 2004، كما أحرز كأس ولي العهد السعودي وكأس الأمير فيصل بن فهد، مع النادي الأهلي.