"رونالدو": لا أمانع الاستثمار في السعودية وأشعر بالأمان

وأشار "رونالدو" إلى أنه لم يتعرض لأي مضايقات بالسعودية، ولكنه ينزعج أحياناً من التصوير والتجمّع حوله في الشوارع، مشددًا على أنه مهما كثر الناس حوله فإنهم لا يؤذونه، بعكس الدول الأخرى الذين كان الناس فيها يتجاوزون بعض الحدود.