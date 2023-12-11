"رونالدو": لا أمانع الاستثمار في السعودية وأشعر بالأمان

أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب "النصر" خلال تصريحات إعلامية عن مدى سعادته بالتواجد في السعودية برفقة عائلته وأصدقائه.
وأكد نجم "النصر" استمتاعه بتجربة الأكل الشعبي السعودي، وقيامه بزيارة العديد من الأماكن مثل استمتاعه بأجواء ڤيا الرياض.
وأشار "رونالدو" إلى أنه لم يتعرض لأي مضايقات بالسعودية، ولكنه ينزعج أحياناً من التصوير والتجمّع حوله في الشوارع، مشددًا على أنه مهما كثر الناس حوله فإنهم لا يؤذونه، بعكس الدول الأخرى الذين كان الناس فيها يتجاوزون بعض الحدود.
وتابع حديثه عن إمكانية الاستثمار في السعودية: "لا أمانع الاستثمار في السعودية"، وبالنسبة لابنه جونيور، فأكد أنه يتابعه باستمرار، لكن لا يضغط عليه و"له طريقته الخاصة مثلما لي طريقتي الخاصة".