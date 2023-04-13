بمشاركة الفرج والشهراني.. الهلال يعلن جاهزيته لملاقاة الباطن

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "دياز" المران بتدريبات فنية متنوعة.