بمشاركة الفرج والشهراني.. الهلال يعلن جاهزيته لملاقاة الباطن

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة "الباطن"، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "دياز" المران بتدريبات فنية متنوعة.
وشارك الثنائي الدولي "سلمان الفرج وياسر الشهراني" في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهيا برامجهما العلاجية والتأهيلية.
وتغادر بعد قليل بعثة الفريق إلى "حفر الباطن"، تأهبًا لمواجهة الغد المقدمة من مباريات الجولة 24، والمقرر إقامتها على ملعب نادي الباطن عند تمام الساعة العاشرة مساءً.
ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 46 نقطة جمعها من 23 مباراة، فيما يتذيل الباطن ترتيب الدوري بـ12 نقطة فقط من العدد ذاته من المباريات.