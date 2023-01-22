العدالة والفتح في مربع الأكثر حضورًا جماهيريًّا.. الأحساء في الضوء دائمًا ما السر.. ومَن تصدر؟

رياضات أخرى

ولم يتوقف الاهتمام بالرياضة في الأحساء عند كرة القدم فقط؛ وإنما امتد أيضًا لألعاب أخرى؛ حيث تضم كذلك نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تأسس لخدمة ذوي الهمم ومساعدتهم لمزاولة أنشطتهم بمختلف الألعاب، كما تشهد المدينة نشاطًا في ألعاب منها: (كرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة)، وكذلك ألعاب: (سلاح الشيش، والاسكواش، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي)، وقد برزت أندية بشكل كبير على مستوى المملكة في هذه الألعاب.