في ختام الدورة الدولية.. الأخضر الأولمبي يواجه مقدونيا الشمالية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الاثنين مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.