في ختام الدورة الدولية.. الأخضر الأولمبي يواجه مقدونيا الشمالية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الاثنين مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي يشارك فيها على هامش معسكره الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.
ويلاقي "الأخضر" منتخب مقدونيا الشمالية، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت كرواتيا (الرابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب SRC في مدينة تشاكوفيتش.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الأحد حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مناورة مصغّرة، أعقبها مران تكتيكي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تعادل في المباراة الافتتاحية للدورة التي حلّ فيها ضيفاً على منتخب كرواتيا بنتيجة 1-1.