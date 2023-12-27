للدور الـ32.. "المسابقات" تُجري قرعة بطولات المملكة لنهائيات المناطق

أُقيمت قرعة دور الـ32 لكل من بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الرابعة، وبطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى)، وبطولة المملكة للناشئين تحت 17 عامًا (الدرجة الثانية)، وبطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا (الدرجة الثانية).
وأُجريت مراسم القرعة في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، وعدد من ممثلي الأندية المشاركة.
يُذكر أن كلاً من بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الرابعة وبطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا ستنطلقان 26 يناير المقبل، بينما تنطلق بطولة المملكة للناشئين تحت 17 عامًا بمباريات الملحق في 27 يناير، على أن تنطلق بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا بمباريات الملحق في 29 يناير من الشهر ذاته.