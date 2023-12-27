للدور الـ32.. "المسابقات" تُجري قرعة بطولات المملكة لنهائيات المناطق

يُذكر أن كلاً من بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الرابعة وبطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا ستنطلقان 26 يناير المقبل، بينما تنطلق بطولة المملكة للناشئين تحت 17 عامًا بمباريات الملحق في 27 يناير، على أن تنطلق بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا بمباريات الملحق في 29 يناير من الشهر ذاته.