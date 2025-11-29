قفز الحواجز.. الألماني ديفيد ويل بطلاً للجائزة الكبرى للجولة الثانية من جولات الرياض

تُوِّج الفارس الألماني ديفيد ويل بطلاً للجائزة الكبرى CSI3* في الشوط الختامي للجولة الثانية من جولات الرياض لقفز الحواجز، التي استضافها ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 150 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم. وتوّج الفائزين هاني إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وحل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثاني، وجاء الفارس خالد المبطي في المركز الثالث.
وفي شوط CSI3 فئة Medium*، حقق الفارس تشاد فيلوز المركز الأول، فيما حصل الفارس مصطفى السيد على المركز الثاني، وجاء الفارس محمد العساكر في المركز الثالث.
أما في شوط CSI1 فئة Medium*، فاستطاع الفارس خالد آل هادي تحقيق المركز الأول، وجاء المركز الثاني من نصيب الفارس سعد العجمي، وحل ثالثًا الفارس فيصل العودة.
وفي شوط CSI1 فئة Small*، تُوِّجت الفارسة إيفا الجمال بالمركز الأول، فيما حصل الفارس عمر العريج على المركز الثاني، وجاء الفارس عبدالرحمن المطوع في المركز الثالث.
وفي شوط CSIJ المخصص لفئة الناشئين، حقق الفارس ناصر القحطاني المركز الأول، وجاءت الفارسة جمانة الحريري ثانية، وحل الفارس سعود الرشيد في المركز الثالث.
وفي شوط CSIY المخصص لفئة الشباب، تألق الفارس عبدالقادر بياطة وحقق المركزين الأول والثاني، فيما جاء المركز الثالث من نصيب يزيد الزايدي.
وشهدت جولات الرياض، التي أقيمت على مدى أسبوعين، تنافسًا كبيرًا بين الفرسان والفارسات في جميع الفئات، وسط تنظيم مميز من الاتحاد السعودي للفروسية.