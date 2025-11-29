قفز الحواجز.. الألماني ديفيد ويل بطلاً للجائزة الكبرى للجولة الثانية من جولات الرياض

تُوِّج الفارس الألماني ديفيد ويل بطلاً للجائزة الكبرى CSI3* في الشوط الختامي للجولة الثانية من جولات الرياض لقفز الحواجز، التي استضافها ميدان مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 150 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم. وتوّج الفائزين هاني إسماعيل، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وحل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثاني، وجاء الفارس خالد المبطي في المركز الثالث.