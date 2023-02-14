بعد سلسلة من الاستضافات للأحداث الرياضية الكبرى.. السعودية تستضيف نسخة كأس العالم للأندية 2023

من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس فيفا، ياسر المسحل: "تشهد كرة القدم السعودية اليوم نموًّا غير مسبوق، وأصبحت محط أنظار العالم نتيجة حرص قيادتنا الرشيدة، والدعم الكبير من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما أن هذه البطولة القوية تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وتحمل دائمًا المنافسة والإثارة، إضافة إلى تسجيلها العديد من المفاجآت واللحظات التاريخية منذ تأسيسها. كما أود أن أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ثقتهم بنا في تقديم نسخة استثنائية من هذه البطولة العالمية".